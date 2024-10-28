MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu olmadığını ve asla da olmayacağını vurguladı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

29 Ekim'e yönelik 'vurgulu' mesajında Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da yoktur" diyen Bahçeli, "Var olan sorun bölücü terör sorunudur, kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır" dedi.

"Bin yıllık kardeşliği yaşayıp yaşatarak Türk ve Türkiye Yüzyılının sütunlarını elbirliğiyle, vicdan ve irade birliğiyle inşa edeceğimize inancım tamdır, tarifsizdir, tahditsizdir" diyen Bahçeli, "Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak, vatan ve millet sevdalılarının emsalsiz mücadeleleriyle korunup kollanacaktır" ifadelerini kullandı.