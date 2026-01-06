BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Venezuela'ya yapılan saldırıyı şiddetle sadece kınamıyor, lanetliyorum da. Bu ahlaki yıkım, bu zalimlik, bu hukuk tanımazlık, bu zorbalık hiç bir ülkenin hakkı hiç bir ülkenin de imtiyazı değildir. ABD'nin yaptığı haydutluktur, korsanlıktır, hukuk dışı bir eylemdir.

Bu müfrit ve mütehakkim tablonun, ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir. 3 Ocak 2026 tarihinin akşam saatlerinde bir televizyon kanalına gönderdiğim mesajda vurguladığım üzere, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’da yapmış olduğu askerî müdahale ile Devlet Başkanı Maduro’yu iktidardan haksız ve hukuksuz şekilde uzaklaştırma girişimi bilinen ve tanıdık bir komplodur.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle; bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

15 Temmuz’da casus ve vahşi bir örgütü maşa olarak kullanıp üzerimize salan Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’da bunun yerine doğrudan müdahale etmiştir.

Venezuela'da yaşanan olayla 15 Temmuz'daki olay aynı mahsuldür. Biri uyumamış direnmiş, diğeri uyumuş yenilmiştir.

Trump'ın yeni hedefleri Meksika, Küba, Kolombiya'dır... Konu ne narkoterör konusu ne de devlettir. Çok daha ötesindedir. Trump'ın akli melekeleri buharlaşmıştır.

Venezuela'yı biz yöneteceğiz demesi, enerji alanlarına çökme girişimini deşifre etmiştir. ABD'nin asıl amacı altın başta olmak üzere değerli madenlerdir.