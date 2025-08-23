MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekerek, İsrail’e karşı silah sevkiyatı durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve BM Barış Gücü’nün bölgeye gönderilmesi gerektiğini vurguladı. CHP’nin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırma girişimini ise "boş bir avunma" olarak nitelendirdi.ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde yaşanan insani felakete ve İsrail’in soykırım politikalarına sert tepki gösterdi.

Gazze’nin gıda krizi ve kıtlık pençesinde olduğunu belirten Bahçeli, 21. yüzyılda açlıktan ölen çocuklara şahit olmanın insanlık için utanç vesilesi olduğunu ifade etti.

İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’yı yutma planını "Siyonist barbarlık" olarak niteleyen Bahçeli, uluslararası insani hukukun hiçe sayıldığını vurguladı.

Bahçeli, uluslararası toplumun Gazze’de sınıfta kaldığını, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışlarının ise Avrupa’nın güvenlik kaygılarından kaynaklandığını belirtti.

Türkiye’nin barış ve diyalog çağrılarının kulak ardı edilmesinin krizleri tırmandıracağını kaydeden Devlet Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çatışma bölgelerine yönelik barış çağrıları umut ışığıdır. Türkiye, terörsüz bir ülke hedefiyle milli birlik ve kardeşlikten güç alıyor” dedi.

Yazılı açıklamasında İsrail’e karşı acil önlemler alınması gerektiğini savunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaretin kesilmesi ve BM Barış Gücü’nün Gazze’ye gönderilmesi gerektiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırma girişimini eleştiren Bahçeli, “Gazze için konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil, icraat vaktidir. TBMM’nin olağanüstü toplanmasına gerek yoktur” dedi.

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın gücüne de vurgu yaparak, “CHP’nin fitne rüzgarları bizim nazarımızda değersizdir. Cumhur İttifakı, Türk milletinin istiklal ufku ve varoluşsal güvencesidir” ifadeleriyle muhalefeti eleştirdi.

Açıklamasında, CHP’yi “hırsızlık çetelerinin üreme sahası” olarak niteleyen Bahçeli, Türk milletinin bu tür siyaset anlayışına prim vermeyeceğini belirtti.