ICRYPEX ve Spor Toto katkılarıyla düzenlenen, 34 araç ve 68 sporcunun mücadele edeceği Baja İstanbul, yarış tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu sunacak. Otomobil ve SSV sınıflarında 2024 şampiyonlarını belirleyecek bu önemli organizasyon, izleyicilere ve takipçilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

14 Aralık Cumartesi günü, saat 08.30’dan itibaren İstanbul Park’tan start alacak olan ekipler 64,40 km. uzunluğundaki Esenceli etabını iki kez geçecekler.

Zorlu mücadelenin yine saat 08.30’da başlayacak olan ikinci gününde ise, 54 km. uzunluğundaki Göçbeyli etabı ikişer kez geçilecek ve organizasyon saat 17.45’teki ödül töreni ile sona erecek.

Son yarış öncesinde SSV kategorisinde İsrafil Akyüz-Mert Tepe ve otomobil kategorisinde de İhsan Günak-Fatih Günak ekipleri şampiyonada lider durumda yer alıyor.