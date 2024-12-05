Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNNTÜRK'te katıldığı canlı yayında sosyal medya düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanımına ilişkin yaş sınırının gündeme geldiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya kısıtlamaları kapsamında 13 yaş altı kullanıcılar için erişim yasağı getirileceğini ifade ederek, "13-16 arası aile rızası olacak. Platforma, belirli saatte o hizmeti verme diyeceğiz" dedi.

"SANSÜR DEĞİL"

Sosyal medyada kumar ve cinsel içerikli paylaşımların fazla olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, ancak tüm dijital ortama engel koymayı amaçlamadıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Sansür demek istemiyoruz, demiyoruz da. Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz. Dolayısıyla sansür olarak adlandırmamız doğru olmaz. Belli saatlerde çocukların oyun saatlerinin ülke saatine göre çok yoğunlaşmadık, zaman zaman konuşuyoruz. Gece 11'le sabah 6 arasında o hizmeti verme diyeceğiz. Bazı ülkelerde bazı kamu kurumları çalışanlarının bazı platformları kullanmaları yasaklandı. Görüş alışverişinde bulunuyoruz, taslağımız şu siz ne diyorsunuz noktasına gelmiş değiliz. Önümüzdeki senenin içinde olur. Nüfusumuzun 75 milyonu sosyal medya kullanıyor. Dünyadaki sosyal medya kullanım süresi 6.5 saattir, bizde 7 saat.

Oyun sitelerinden örnek veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

Çocuklara yönelik bazı uygulamaları hayata geçirerek daha güvenli ortam oluşturacaklar. Roblox'ta yaşıyoruz, şu kararlar var, bu içerikleri çıkarın diyoruz. Bu yapıldığında sıkıntı olmayacak. Oyun platformunda masumane giren çocuğu alıp çok farklı mecralara götürebiliyorlar. Sanal kumardan fuhuşa kadar, cinsel içeriklere, akran zorbalığına kadar götürebilir. Bu anlamda içerik çıkarılmasını genel düşünüyoruz. Güvenlik konusunu dikkate alırız. Katalog suçlar zaten var.

SORUMLULUK UYGULMALARIN

Kişisel bilgilerin paylaşılmasını doğru bulmadıklarını kaydeden Uraloğlu, yükümlülüğü sosyal medya mecralarına yükleyeceklerini belirtti ve şunları ekledi:

Kişisel bilgilerin paylaşılmasını doğru bulmuyoruz. Yükümlülüğü sosyal medya platformlarına yükleyeceğiz. Yapay zeka o kadar gelişti ki, gelen kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından yaşını tahmin edecek, ona göre diyecek ki sen bu yaşta değilsin. Ona göre engelleyecek. Dünyada da bu şekilde.