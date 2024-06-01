2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olarak öne çıktı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin kesintisiz büyüme performansını 15 çeyrektir sürdürdüğünü belirtti. Bolat, 2024 yılının birinci çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) %5,7 oranında arttığını açıkladı.

Bakan Bolat yaptığı açıklamada, "2024 yılının ilk çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yıllık bazda %4,0 oranında artış göstererek büyümeye 0,9 puan katkı sağladı. İthalattaki düşüşün de etkisiyle dış ticaretin büyümeye katkısı %5,7 oranında büyümeye 1,6 puan seviyesinde gerçekleşti. Bu katkı, son 7 çeyreğin en yüksek seviyesindedir. Türkiye, verisi açıklanan AB (27 üye ülke) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi oldu," dedi.

"İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKISININ 2024 GENELİNDE POZİTİF OLMASI BEKLENİYOR"

İlk çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Bakan Bolat, 2024 yılı ilk çeyreğinde nominal GSYH'nin (yıllıklandırılmış) 1 trilyon 158 milyar dolara (2023: 1 trilyon 119 milyar dolar) ulaşarak yeni bir rekor kırdığını belirtti. Makine teçhizat yatırımlarının %11,9’luk artış oranıyla güçlü seyrini sürdürdüğünü ve artış serisini 18. çeyreğe taşıdığını vurguladı.

Bolat değerlendirmesini şöyle tamamladı: "Büyümeye ilişkin veriler, üretim, istihdam, yatırım ve ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturduğumuz programın olumlu sonuçlarının devam ettiğini göstermektedir. 2023 yılının ikinci yarısında başlayan ihracat artışı ve ithalat azalışı eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması beklenmektedir. Büyüme kompozisyonundaki bu dengelenme, bir taraftan daha kaliteli bir büyüme patikasında ilerlememizi sağlarken, diğer taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir."