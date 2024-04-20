SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen ‘Hizmet İhracatı Strateji Çalıştay’ının açılış programına katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Bu ivmeyle, yıl sonu hedefimiz olan 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına yine önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen ‘Hizmet İhracatı Strateji Çalıştay’ının açılış programı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz’in katılımıyla gerçekleştirildi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcilerinin buluştuğu çalıştayda, sektördeki gelişmeler ele alındı.

“2024 yılında da aynı başarıları devam ettirmek niyetindeyiz”

Gerçekleştirilen çalıştay ile alakalı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bolat, “Zengin doğal kaynakları, tarihi ve kültürel mirası, gelişmiş sanayisi, bereketli topraklarıyla öne çıkan dinamik şehrimiz Sakarya’da iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ile Hizmet İhracatı Strateji Konferansı’nı gerçekleştirdik. Hizmet ihracatı özellikle son yıllarda küresel anlamda hızlı bir büyüme kaydetmekte ve ürettiği ekonomik değer bakımından ülke ekonomilerinde hayatî bir yer tutmaktadır. Dünya ticaretindeki yeri gün geçtikçe artan hizmetler sektörü, bugün küresel hasılanın üçte ikisini ve istihdamın yüzde 50’sini oluşturmaktadır. Bizler de ülkemizi bu yarışta en ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2024 yılında da aynı başarıları devam ettirmek niyetindeyiz. Bu ivmeyle, yıl sonu hedefimiz olan 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına yine önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ülkemiz ekonomisinin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için Ticaret Bakanlığı olarak üzerimize düşen sorumluluğu her alanda layıkıyla taşımaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.