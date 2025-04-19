Etkinlikte üreten kadınlarla ve ailelerle bir araya gelen Bakan Göktaş, yerel üretimi ve sürdürülebilirliği destekleyen bu organizasyonun önemine dikkat çekti.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada Cemre Çarşısı’nın, kaynakların daha verimli kullanımını teşvik ettiğini, yerel üretimi ön plana çıkardığını ve güçlü bir sosyal dönüşüm modeli sunduğunu belirtti. Her bir ürünün ardında bir ailenin hikâyesi ve bir dayanışma örneği bulunduğunu vurgulayan Göktaş, bu yönüyle etkinliğin toplumsal kalkınma açısından da büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Aile Yılı kapsamında “Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik” temalarıyla gerçekleştirilen etkinliği geleceğe yönelik önemli bir adım olarak değerlendiren Göktaş, Cemre Çarşısı’nın toplumsal bilinç ve farkındalık açısından kıymetli bir platform olduğunu söyledi.