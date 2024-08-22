Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Tüm dünyanın ortak sorunlarından birisi olan kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz." dediANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin işbirliğinde Ulanbator’da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu’na katıldı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Dışişleri Bakanı Batmunkh Battasetseg ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed tarafından yapılan açılış konuşmaların ardından geçilen genel oturumda konuşan Göktaş, 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinin dünyada köklü değişikliklere sahne olduğuna, çağı anlamak ve hızına ayak uydurmak için gelecek stratejilerinin buna göre şekillendirilmesinin önemine işaret etti.

İklim değişikliği ve dijitalleşmenin çağın dikkati çeken meseleleri arasında yer aldığını anlatan Göktaş, "Politika yapıcılar olarak bizler, bu güncel meselelerin gecikmeksizin belirlenmesi ve sorunlara etkili çözümler bulunması noktasında büyük sorumluluk taşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin iki konuya da önem verdiğini ifade eden Göktaş, tüm küresel değişimlerde olduğu gibi bu durumun da kadınları etkilediğini belirtti.

Bakan Göktaş, kadını ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda daha etkin ve daha güçlü kılacak politikaları büyük kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirerek şunları söyledi:

"12. Kalkınma Planımız kapsamında kadınların iş hayatına katılımı, istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Kadın girişimciliğinin bu yüzyılı belirleyen unsurlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada kadın girişimcilerin desteklenmesine özel önem atfediyoruz. Tüm dünyanın ortak sorunlarından birisi olan kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı Platformu gündeminde de yer aldığı gibi kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi yönünde önemli ilerlemeler kaydettik."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

İklim değişikliği ve dijitalleşmenin olumsuz etkilerine vurgu yapan Göktaş, "İklim kriziyle mücadele sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal adalet ve eşitlik sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de çağın getirdiği yeni gelişmeleri dikkate alarak politika metinlerimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

2024-2028 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artmasını, hak, fırsat ve kaynaklardan tam yararlanmalarını hedeflediklerini bildiren Göktaş, söz konusu planın politika eksenine “Çevre ve İklim Değişikliği"ni eklediklerini aktardı.

Dijitalleşmeyi tüm politika eksenlerine entegre ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Yakın zamanda, İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması projemizi başlatacağız. Proje ile iklim değişikliğinin kadınların yaşamı üzerindeki etkilerini ortaya koyarak ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda kadınların iklim değişikliğiyle mücadeleye daha aktif katılımının sağlanabilmesine yönelik politika önerileri geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Forum kapsamında katılımcılar iklim değişikliği, ekonomik istikrarsızlık gibi birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü amacıyla çevre, gıda sistemi, ekonomi, eğitim, spor, sanat ve kültürle ilgili konulara odaklanan toplantılarda görüş alışverişinde bulunuyor.