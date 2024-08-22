İnegölspor, son üç sezon boyunca 2. Lig'de üst üste Play-Off'larda mücadele eden ve bir kez Play-Off'ta şampiyonluk yaşayan Van Spor'un orta saha oyuncusu Alpay Koçaklı ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Ünalan, Alpay Koçaklı'nın son üç sezondur 2. Lig'de Play-Off deneyimi yaşadığını ve bir kez de bu aşamada şampiyonluk kazandığını belirtti.

Ünalan, “Son 3 sezondur 2.Ligde üst üste Play-Off oynama başarısı gösteren ve 1 kez de Play-Off’ta şampiyonluk yaşayan Alpay Koçaklı kardeşimiz ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Alpay kardeşimiz bir önceki sezon Şanlıurfaspor ile şampiyonluk yaşamış, geçtiğimiz sezonda Van Spor ile Play-Off oynamıştı. Kariyeri başarılarla dolu olan Alpay kardeşimiz inşallah İnegölspor’umuzda başarılarına başarı katacak. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.



Alpay Koçaklı ise, “İnegölspor camiasını yakından biliyorum. Daha önce İnegölspor’a karşı oynama şansı da yakalamıştım. İnşallah bundan sonra İnegölspor’umuzun başarısı için mücadele edeceğim. Buraya geldiğim için çok mutluyum” dedi.