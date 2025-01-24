Bakan Vedat Işıkhan Karatay Belediyesi’nin güçlü mali yapısını, yatırımlarını ve hizmetlerini övgüyle karşıladı. Bakan Işıkhan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti aktaran Hasan Kılca desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kılca, Karataylıların geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarete ayrıca, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı ve Meryem Göka, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Raci Kaya, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Emrah Keleş, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner ve Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan da katıldı.

HASAN KILCA DETAYLI BİR SUNUMLA KARATAY’I ANLATTI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyaretlerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarına teşekkür etti. Kılca, ziyarette ilçede gerçekleştirilen yatırımlar, projeler ve belediyenin mali yapısı hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirerek Karatay’ı anlattı.

YATIRIM ALANINDAKİ BAŞARIMIZ MALİ DİSİPLİNDEN GEÇİYOR, HEDEFİMİZ BORÇLANMADAN BÜYÜMEK

Başkan Kılca, belediyenin mali disiplininden de bahsederek, “Belediyemiz, borçsuz bir belediye olarak, tüm yatırımlarını öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyor. Bu da projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirmemize olanak sağlıyor. Belediyemizin mali yönetimi, tüm Karataylıların geleceği için en iyi şekilde yönetilmektedir. Yatırım alanlarındaki başarımızı, mali disiplinle destekliyoruz ve bu sayede borçlanmadan büyüyerek, Karatay’ı daha güçlü bir ilçe yapmak için yol alıyoruz. Öte yandan Bakanımızın ziyaretleri vesilesiyle birlikte olduğumuz Akören, Yalıhüyük, Taşkent, Hadim ve Güneysınır Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyor, değerli çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

BAKAN VEDAT IŞIKHAN’DAN KARATAY’A ÖVGÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkan Kılca’nın yaptığı kapsamlı sunumu dikkatle dinledi ve Karatay Belediyesi’nin güçlü mali yapısını, yatırımlarını ve hizmetlerini övgüyle karşıladı.

Vedat Işıkhan, Karatay Belediyesi’nin başarılı çalışmalara imza attığını belirterek; “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sizin gibi değerli yöneticilere ihtiyacı var. Karatay Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yürüttüğü projeler ve yatırımlar gerçekten örnek teşkil ediyor. Karatay Belediyesi’ni çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Belediyelerin vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere öncülük etmesi, ülkemizin geleceği için son derece önemli. Hükümet olarak, yerel yönetimlere her zaman destek vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

BAKAN IŞIKHAN KARATAY ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Bakan Vedat Işıkhan, Başkan Kılca ve beraberindeki heyet, Karatay Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından Karatay esnafını da ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Bakan Işıkhan, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından ise Bakan Işıkhan, Hasan Kılca ve beraberindeki heyet son olarak Mevlana Müzesi’ni gezdi.