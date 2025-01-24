Olay, Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi 8000 Sokak’ta meydana geldi. Sokak ortasında çıkan kavgada Yılmaz Kirpi (23), silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kirpi’yi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kirpi, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri detaylı çalışma başlattı. Olayın şüphelisi M.M. (37) saldırıda kullandığı 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 100 adet fişek ile birlikte yakalandı. M.M. ile birlikte olayla bağlantılı toplam 7 kişi gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor.

Kaynak: iha