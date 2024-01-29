Eyüpsultan Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren öğrenciler için düzenlediği Eyüpsultan Sömestir Festivali, birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerle devam ediyor. Gençler ve çocukların tatilin keyfini doyasıya çıkarmaları için düzenlenen festivale Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Gençler ve çocukların tatilin keyfini doyasıya çıkarmaları için düzenlenen Eyüpsultan Sömestir Festivali’ne Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Vialand AVM’de düzenlenen etkinlikte çocukların mutluluklarına ortak olan Başkan Deniz Köken ve Bakan Özdemir Göktaş, bileklik yapım atölye çalışmalarına ve yüz boyama etkinliklerine katılarak, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulundu.

“Çocuklar ve aileleri festivalimize yoğun ilgi gösteriyor”

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu’nun da katıldığı festivalde konuşan Başkan Deniz Köken, çocukların soğuk havalarda hastalanmaması için festivali alışveriş merkezlerinde düzenlediklerini belirterek, “Çocuklarımız ve aileler sağ olsunlar festivallerimize yoğun ilgi gösteriyorlar. İlçemizde çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmalara devam ediyoruz. Onlar için parklar, havuzlar yaptık. Bölgemizin tamamında 58 park, üç yüzme havuzu, 3 kütüphane ve spor salonları yaptık. Kemerbugaz’da güzel bir Matematik Evimiz var. Matematiği sevdirerek öğretmekle ilgili bir çalışma yapalım derken iş büyüdü, 3 yılda 280 bin kişi paylaşmış. Çocuklarımız ve gençlerimizle çok mutluyuz. İnşallah yeni dönemde 4,5 yılda yaptığımız projelerin üzerine yenilerini ekleyeceğiz” dedi.

“Başkanımız çok güzel ve eğlenceli bir festival düzenlemiş”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Başkan Deniz Köken’e ilçeye kazandırdığı projeler için teşekkür ederek, “Başkanımız çocuklar için çok güzel ve eğlenceli bir festival düzenlemiş. Çocuklarımız çok eğleniyorlar, hepsinin yüzünde bir gülümseme var. İnşallah bu sömestir tatilinizi en verimli şekilde geçiriyorsunuzdur. Hepinize iyi tatiller diliyorum” şeklinde konuştu.

Yarıyıl tatili çok eğlenceli geçiyor

Cumartesi ve Pazar günü alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar Hacivat - Karagöz, sihirbaz, jonglör, balon şov gösterileri ile eğlenceli dakikalar yaşıyor. Yüz boyama ve bileklik yapımı atölye çalışmalarına da katılan çocuklara Eyüpsultan Belediyesi tarafından balon ve boyama kitapları hediye ediliyor. Festival, yarıyıl tatili süresince liseli gençler için yatılı kamp günleri, buz pisti deneyimi, ücretsiz sinema günleri, Matematik Evi atölyeleri, ebeveyn çocuk atölyeleri, tiyatrolar, basketbol turnuvası, sportif, eğitsel ve sanatsal aktivitelerle devam ediyor.