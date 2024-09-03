Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonun belirginleştiğine dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Dezenflasyonun belirginleştiğine dikkati çeken Bakan Şimşek, "Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti. Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu. Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılıklarının aşikâr olduğunu kaydetti.

Bakan Şimşek, "Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor" yorumunda bulundu.