Kemal Sunal'ın Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu. Bursa'da da husumetli iki arsa sahibi aile, sokağı tel örgü ile ikiye ayırdı. Yolu yarı yarıya pay eden arsa sahipleri, ortadan tel örgü çekerek birbirlerine giriş ve çıkışları yasakladı. 1999 yapımı filmde de siyasi otorite köyü tel örgü ile ikiyi ayırıyordu.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan Aydan Sokak, tapu sahipleri tarafından tel örgü ile kapatıldı. Çıkmaz sokak olan yolda arsa sahiplerinden biri, diğerine yolu kapatan fabrikanın içerisinden yol açmasını istedi. Diğer tapu sahibi bunun mümkün olmadığını söylemesinin üzerine yolu ayıran zincir çekildi. Daha sonra iki taraf arasında çıkan husumet nedeniyle tel örgü çekilerek sınır çizildi. Tel örgünün iki taraf husumeti bitireceği düşünülse de arsa içinde yer alan işletmelerdeki kiracıların işlerini olumsuz yönde etkiledi. Araç girişlerinde sorun yaşanan sokakta mal geldiğinde ürünleri güçlükle içeriye taşıdıklarını söyledi.



Küçükbalıklı'nın Berlin Duvarı

30 yıldır komşuluk yaptıklarını ve sudan sebeplerle böyle bir şeye gerek olmadığını söyleyen arsa sahiplerinin varislerinden Ekrem Özsoy, “Bu yol 30 sene öncesinden kalma, şahsi bir yoldur. Burası bizim kendi arsamız, karşı tarafta arkadaşlarımızın ve komşumuzun arsaları var. İki taraf içinde yol gerekli olduğu için biraz onların yerinden, biraz bizim yerimizden yer bırakılıp yol yapıldı. O zaman için karşı taraftaki arkadaşların babalarıyla benim dedem kendi aralarında anlaşıp böyle bir yol bırakmışlar. Sonrasında şimdiki varisler bu yolun komple açılması gerektiğine dair bir iddiada bulunuyorlar. Yolun bitimi farklı bir kişiye ait. Burası dedemin diğer taraf babamın olabilir fakat iki ayrı tapu bulunuyor. Yolun başındaki fabrikanın içinden anayol geçmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Yapılacak bir iş olmadığı için yapmadık. ‘Yolu açmıyorsan biz de yolun başını kapatıyoruz deyip zincir çektiler. Daha sonrasında araç dışında yürüyerek de buradan geçmeyeceksiniz dediler. Karşı taraftaki arkadaşlarla konuşup bunu çözemedik. 30 yıldır burada komşuyuz bu tarz şeylere gerek yok dedik ama konuşmalarımız netice vermedi. Bizim ve karşı tarafın kiracıları var, en azından bir sınırımız belli olsun deyip tel örgü çekmek zorunda kaldık. Şu an hem onlar hem de biz rahatız. Ne onlar buraya ne de biz oraya geçebiliyoruz, karşıdan selamlaşıyoruz. Böyle bir noktaya geldi iş, Küçükbalıklı'nın Berlin Duvarı diyebiliriz. Bu tel örgü bence gerekli değildi. Burası 30 yıldır bu şekilde kullanılıyordu ve burası iş sahası niteliğinde olduğu için iş hanı gibiydi. Yabancı kimse girmiyordu. Daha güvenliydi. Şimdi kimse kimseyle tartışmak zorunda kalmasın diye böyle bir önlem aldık” ifadelerini kullandı.



Propaganda filmini aratmadı

Sokağı ikiye bölen yaklaşık 20 metrelik tel örgü, Sinan Çetin'in 1999 yılında yazıp yönettiği usta oyuncu Kemal Sunal Kemal ile oğlu Ali Sunal'ın yanı sıra Metin Akpınar, Meltem Cumbul, Meral Orhonsay, Nail Kırmızıgül, Tugay Aydın ve Rafet El Roman'ın rol aldığı Propaganda filmini akıllara getirdi. Film 1948 yılında siyasi otoritenin emriyle, tel örgü çekilerek ikiye bölünen bir köyün sakinlerini konu alıyordu. 2024 yılında Bursa'da yaşanan bu görüntüler bir taraftan güldürürken bir taraftan da düşündürdü.