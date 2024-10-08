Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcuları uyardı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sporcuların izaha davet edileceğini ve ödenmemiş vergilerin cezalı şekilde talep edileceğini duyurdu.

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcular izaha davet edilecek ve ödenmeyen vergiler cezalı olarak talep edilecektir. Vergide adalet ve etkinlik anlayışımızla, yüksek gelir elde eden ve gelirini beyan etmeyenler üzerinde geniş kapsamlı denetimlerimiz devam ediyor.”