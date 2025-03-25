Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile birlikle Türkiye saatiyle 16.00'da, küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya geleceği duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi.

Şimşek konuşmasının devamında, "Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz" şeklinde ifade etti ve "Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır" dedi.

Toplantıya kimler katıldı?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" ifadeleri kullanıldı.