Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali 30 Kasım itibarıyla sona ermişti. Devam haberi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep halinin 30 Kasım Cumartesi günü itibarıyla sona erdiğini anımsatarak, depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edeceğini duyurdu.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1863163870077927717

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunulduğunu kaydetti.

"Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık" diyen Bakan Şimşek, "Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerin mücbir sebep süresince ertelenen beyannamelerine ilişkin beyan ve ödeme süreleri için özel bir takvim oluşturuldu. Bakanlık, Vergi Usul Kanunu doğrultusunda vergi türleri itibarıyla farklı beyanname verme ve ödeme süreleri tespit etti.

Buna göre, KDV beyannameleri üzerine ödenecek vergiler için 4 farklı ödeme zamanı belirlendi. Ödemelerin ilki aralık ayında başlayacak, izleyen ödemeler bu tarihi takip eden ay sonlarına kadar yapılacak.

Gelir stopaj vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler için de 4 farklı ödeme tarihi saptandı. Bu vergilerin ilki 28 Şubat 2025'e kadar, sonuncusu ise 2 Haziran 2025'e kadar ödenecek.

2022 ve 2023 yılına ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri de 31 Ocak 2025 tarihine kadar verilecek. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, sırasıyla 28 Şubat 2025 ve 2 Nisan 2025 tarihlerine kadar ödenecek.

Motorlu taşıtlar vergisinin 2023 yılı ikinci taksiti ile 2024 yılı birinci ve ikinci taksitlerine ilişkin ödemelerin 31 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor.