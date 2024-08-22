Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaptığı açıklamalarda, eğitim gündemi ve öğretmen atamalarıyla ilgili kritik bilgiler paylaştı. Tekin, okulların açılmasının erteleneceği yönündeki iddiaları yalanlarken, eğitim süreçlerinde ve öğretmen atamalarında önemli adımlar atıldığını belirtti.

*Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları*

Yeni eğitim öğretim yılına az bir süre kaldığını hatırlatan Tekin, okulların 9 Eylül'de normal akademik takvimle açılacağını söyledi. Tekin, okullara gönderilen iki genelgeyle yeni eğitim dönemi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulamalarına dair önemli hususların belirtildiğini vurguladı.

*Deprem Bölgesinde Eğitim Hazırlıkları*

6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen illerdeki eğitim hazırlıkları hakkında da bilgi veren Tekin, 11 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantılar yaptıklarını ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının deprem bölgesinde de sorunsuz başlayacağını ifade etti. Deprem sonrası yıkılan ve ağır hasar gören 1.295 okulun yeniden inşa sürecinin hızla devam ettiğini belirten Tekin, 19 bin 784 yeni dersliğin inşaatının tamamlanacağını ve bölgede eğitimin normal şekilde başlayacağını söyledi.

*Ara Tatiller ve Eğitim Değişiklikleri*

Sosyal medyada yer alan okulların açılışının erteleneceği iddialarını kesin bir dille yalanlayan Tekin, ara tatillerin kasım ve nisanda yapılacağını ve bu tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını belirtti. Öğretmenlerin seminer dönemlerinin artık yüz yüze yapılacağını kaydeden Tekin, eğitimde yapılan yeniliklere dair bilgi verdi.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 700 bin öğretmenin eğitimden geçeceğini, mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasıyla iş birliğini artıracaklarını ve velilerin çocukların eğitim sürecine daha fazla dahil olacağını belirterek, aileler için başlatılan "Velivizyon" projesi kapsamında bilinçlendirme çalışmaları yapılacağını söyledi.

*Kayıt Parası İddialarına Yanıt*

Bazı okullarda kayıt parası alındığı yönündeki iddialara da değinen Tekin, devlet okullarına kayıtların adrese dayalı olarak yapıldığını ve ek ücret taleplerine karşı velilerin bakanlığa başvurabileceklerini söyledi. Ayrıca, öğrencilerin öğretmen veya şube seçme uygulamasının sona erdiğini ve artık otomatik sistemle öğretmen atamalarının yapılacağını ifade etti.

*Öğretmen Atamaları*

20 bin öğretmen atamasına ilişkin de konuşan Tekin, öğretmen atamalarının yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat notuyla yapılacağını ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Tekin, mülakatların tamamlandığını ancak Danıştay’ın incelemesini beklediklerini belirterek, sürecin 9 Eylül tarihine kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.