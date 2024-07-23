Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, nezaket ziyaretinde bulunmak üzere gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ağırladı.ANKARA (İGFA) - İki bakanın Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görüşmesinde, öğrencilerin kültür ve sanat alanında gelişiminin güçlendirilmesinin yanında çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca bilime meraklı, sanata duyarlı, özüne ve kültürüne bağlı nesiller yetiştirilmesinin önemine vurgu yapılırken bu çerçevede iki Bakanlık arasında yapılan iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmen sonunda Bakan Ersoy kendilerini ağırladığı için memnuniyetini dile getirirken, Bakan Tekin de ziyaretlerinden ötürü Bakan Ersoy'a teşekkür etti.