Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) ile Türk Kızılay Derneği arasında yapılan görüşmeler sonucunda güçlü işbirliği kararları alındı.

ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türk Kızılay Derneği Genel Merkezine yaptığı ziyarette Türkiye Kızılay Derneği ile sağlık alanındaki işbirliğini artırmak ve geliştirmek istediklerini belirtti.

ASATUF hakkında bilgiler veren Karabulut, "Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak, Türkiye’ye tedavi olmak için gelen hastalara VİP hizmetleri verilirken, tedavilerinin sonunda da bu hastalara ülkenin doğal güzelliklerini, kültürel, tarihi ve turistik yerlerini de görmelerini tavsiye ediyoruz. Böylece ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Misafir olarak ülkemize gelen hastalarımızı kurumsal olarak bu işi yapan üyelerimize ve sağlık kuruluşlarımıza yönlendiriyoruz ve gerekli takibatları da yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

’Health Türkiye’nin ülke dışında yaşayan ve sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan misafirlere yardımcı olmak amacıyla kurulduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde sağlık sistemimiz, ’Health Türkiye’ başlığı altında küresel bir markaya dönüşmüştür. Kızılay’ın sağlık alanındaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Sağlık turizmi alanında da geniş iş birliği imkanları mevcuttur. Bu nedenlerle Türk Kızılay Derneği ile geniş kapsamlı iş birliği yapmak istiyoruz. Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve ekibini en kısa zamanda ASATUF Genel Merkezi’ne davet ediyorum.” dedi.

Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve ekibine teşekkür ederek, "Türk Kızılay Derneği olarak, yurt içinde ve yurt dışında her gün binlerce insana yardım etmektedir. Türk Kızılay Derneği’nin sağlık alanındaki yardımları da bu faaliyetlerinden biridir. Sağlık turizmi alanında ASATUF ile iş birliği yapmaktan çok mutlu oluruz. Yaşlı bakım faaliyetleri de bu çalışma alanlarından biridir. ‘İyiliğin gücüyle birey ve toplumun dirençliliğini arttırmak, insan onurunu korumak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak.’ vizyonunu kendisine ilke edinen Türk Kızılay Derneği, sağlık alanındaki her türlü çalışmaya çok önem vermektedir. Bu nedenle sağlık alanında ASATUF kuruluşu ile yurt içinde ve yurt dışında iş birliği içerisinde hareket etmekten memnuniyet duyarız.” şeklinde konuştu.