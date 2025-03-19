ANKARA (İGFA) - Milil Eğtiim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve nitelikli insan kaynaklarına duyulan ihtiyacının karşılanmasında, mesleki ve teknik eğitimin hayati bir konumda olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve nitelikli insan kaynaklarına olan ihtiyacının karşılanmasında, mesleki ve teknik eğitim hayati bir konumdadır. Bireyin becerileri kapsamında mesleğe yönlendirilmesi ve eğitimini aldığı meslek alanında istihdam edilmesi, önemli… pic.twitter.com/mlktAY560K— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) March 19, 2025

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilişkin videolu paylaşımda bulunan Bakan Tekin, bireyin becerileri kapsamında mesleğe yönlendirilmesi ve eğitimini aldığı meslek alanında istihdam edilmesinin önemli hedefleri arasında yer aldığını aktardı.

Bakan Tekin, paylaşımında, 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' anlayışıyla yeni adımlar attıklarını belirterek, "Sektörel iş birliklerimiz, beceri temelli eğitim yaklaşımımız ve genişleyen erişim imkanlarımızla mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeye devam edeceğiz" mesajı verdi.