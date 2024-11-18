Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Rize'de Güneysu Öğretmenevinde öğretmenlerle buluşurken, öğretmenlerin görüş, talep ve önerilerini yerinde dinledi.RİZE (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güneysu'da görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Burada meslektaşları ile istişarelerde bulunan ve sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile birlikle yaklaşık 300 bin öğretmenin uzman ve başöğretmenlik hakkı kazanacağını ifade etti.

Öğretmenler de fikirlerinin alındığı, görüş ve önerilerine değer verildiği bu tür toplantıların düzenlenmesinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkürlerini sundu.