Bursa'nın merkezinde, Nilüfer ilçesinde planlanan Batı Belgesi Entegre Katı Atık Tesisi, 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4 yıllık Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamlayarak, Avrupa genelinde 570 örneği bulunan bu tesisin temelini önümüzdeki günlerde atmayı planlıyor.

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi, çöplük olmayacak ve modern teknolojilere uygun bir şekilde atıkları işleyerek enerji ve ham madde üretecek. Tesis, en yakın yerleşim birimine 1,5 kilometre uzaklıkta konumlanacak ve Kayapa ile Kuruçeşme bölgeleri ile maden sahaları arasındaki 185 hektarlık alanda inşa edilecek.

Üç farklı üniversiteden uzmanların olumlu görüş bildirdiği tesiste, su kaynaklarına, rüzgar durumuna ve konum gibi 31 farklı kriter dikkate alındı. Bilimsel çalışmalara dayanarak belirlenen bu yer, kokuya neden olmayacak şekilde tasarlandı. Tesisin konumunun şehrin güney batısında olması ve kapalı alanlardan oluşması, koku sorununu ortadan kaldıracak.

Proje kapsamında bölgeye alternatif bir yol yapılacak, bu yol yerleşim alanlarını dışarıdan geçecek. Entegre katı atık tesislerinin yer seçimi ve ÇED süreçleri genellikle uzun zaman alsa da, Kayapa ve Kuruçeşme için bu süreç 4 yılda tamamlanacak. Aralık 2023'te ÇED sürecinin sona ermesi hedefleniyor.

Mevcut kent düzenli depolama alanının 2027'ye kadar kullanılması öngörüldüğünden, tesisin hızla inşa edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, maden ocaklarıyla çevrili alan, maden ocakları tarafından kullanılmaya devam edecek. 30 yıl boyunca hizmet verecek olan tesis, 100 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayarak bölgeye ve Bursa'ya çevresel ve ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlayacak.