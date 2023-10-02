Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, ’’Borsa İstanbul’un piyasa değeri 2003 yılında 96,1 milyar TL’den, 2023 Temmuz ayında 8,3 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Dolar cinsinden baktığımızda 2003 yılında piyasa değeri 69 milyar dolar olan borsamız, dört buçuk kat artarak 2023 Temmuz ayında 308 milyar dolara yükselmiş durumdadır’’ dedi.

7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası Açılış Töreni, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Öztop, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün katılımıyla gerçekleşti.

Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle ‘Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye’ temasıyla düzenlendi. Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Osman Çelik, ’’Ülkemizin gelişmesinde önemli bir rol üstlenen sermaye piyasalarımızın derinliğini arttırmak ve finansal piyasalarımızın konumunu sağlamlaştırmak açısından bu kongreyi önemli bir fırsat olarak görüyorum’’ dedi.

Sermaye piyasalarının gelişimini sağlamak için finans sektöründe birçok alanın da gelişmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Çelik, ’’Sermaye piyasalarıyla reel sektör arasında sağlıklı ve güçlü bir ilişki olması ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınmasında kuşkusuz kilit bir rol üstleniyor. Bu çerçevede sermaye piyasalarının ve finans sektörünün sağlam temeller üzerinde istikrarlı, sağlıklı bir biçimde büyümesi de büyük önem arz ediyor. Sermaye piyasalarının gelişimini sağlamak üzere sigortacılık, leasing, katılım finans gibi sermaye piyasalarına dair tüm alanları da geliştirmek gerekiyor. Sermaye piyasalarımızın derinleşmesine yönelik olarak 2012 yılında yasalaşan yeni sermaye piyasası kanunu ile 2013’te Borsa İstanbul çatısında birleştirilen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlemler Opsiyon Borsası adımları da birer dönüm noktası niteliğini taşıyor. Ayrıca katılım finansın gelişimine yönelik olarak sukuk gibi faizsiz yatırım araçlarının yanı sıra yakın zamanda da katılım finans belgesi yayınlanmış durumda Bakan Yardımcısı şeklinde konuştu.

’’Borsamızın piyasa değeri 8,3 trilyon TL’ye ulaşmış durumda’’

Borsa İstanbul BİST 100 endeksinde geçen ay tarihi seviyelerin görüldüğünü hatırlatan Bakan Yardımcısı Çelik, ’’Borsa İstanbul’un piyasa değeri 2003 yılında 96,1 milyar TL’den, 2023 Temmuz ayında 8,3 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Dolar cinsinden baktığımızda 2003 yılında piyasa değeri 69 milyar dolar olan borsamız, dört buçuk kat artarak 2023 Temmuz ayında 308 milyar dolara yükselmiş durumdadır. Borsanın dolar bazında piyasa değerinin milli gelire oranı ise 2003’te yüzde 20 seviyelerindeyken, 2023 Temmuz ayında yüzde 30 seviyelerine ulaşmış durumdadır. Gelişmiş ülkelerin piyasa kapitalizasyonunun milli gelire oranı yüzde 100’lerdeyken, ülkemizde bu seviye hala yüzde 30’lar seviyesinde. Bu aslında bir taraftan sermaye piyasalarımızın yeteri kadar derinleşmediğini gösterirken, diğer taraftan da önemli bir potansiyele ve fırsata imkan tanıdığını da bir göstergesidir. Bu yıl 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe erişilmesi ve orta vadeli program dönemi sonunda Dünya Bankası sınıflandırılmasında yüksek gelirli gelişmiş ülkeler kategorisine yükselmesini öngördüğümüz ülkemizin sermaye piyasalarını geliştirmesi konusunda da önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyorum. Sermaye piyasasının gelişimi ve yatırımcı sayısının artmasının önemli olduğu kadar sürdürülebilir olmasının da o derece elzem olduğunu ve bu devamlılığın sağlanması finansal okuryazarlığı seviyesinin artmasına bağlıdır’’ ifadelerini kullandı.

Öztop: ’’Yatırımcılar sosyal medyadan duyduklarını gerçek bilgi olarak kabul etmemeli’’

Programda konuşan Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Öztop da son dönemde sermaye piyasalarında artan yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Öztop, ’’Geçen yıl eylül sonu itibarıyla 2,7 milyon olan bakiyeli pay yatırımcısı sayısı, bir yılda 5 milyon artarak bu yıl eylül sonunda 7,8 milyon kişiye ulaştı. Piyasamıza yeni katılan yatımcıların daha genç yaş gruplarında olduğunu, kadınların katılımın arttığını memnuniyetle izliyoruz. Diğer yandan pay piyasamıza yatırım yapanların yarısının portföyünün 10 bin TL’nin altında olduğunu görüyoruz. Diğer bir deyişle sermayenin tabana yayıldığını söyleyebiliyoruz. Bu vesileyle yatırımcılarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Sermaye piyasası araçları getiri sunduğu gibi riskler de içeriyor. Sağlıklı bir yatırım ise doğru kaynaktan sağlanan bilgiye dayalı ve uzun vadeli bir bakış açısı ile mümkün. Yatırımcılarımıza özellikle de sosyal medyadan duyduklarını gerçek bilgi olarak kabul etmemelerini tekrar hatırlatmak isterim. Yatırım yapacakları ürünleri iyi tanıyıp, vade ve risk profillerini beklenti ve ihtiyaçlarına paralel şekilde belirlemeleri ve yatırımlarını çeşitlendirmeleri önemli’’ dedi.

’’Yılın ilk 9 ayında 37 şirketin halka arzı gerçekleşti’’

Öztop, bu yılın ilk 9 ayında 37 şirketin halka arzının gerçekleştiğini söyledi. 2021’den bugüne gerçekleşen 129 adet halka arzla sermaye piyasalarında işlem gören şirketlere 92 milyar TL kaynak sağlandığını ifade eden Öztop, ’’Sermaye artırımları ve ikincil halka arzları da eklediğimizde 2021 yılından Ağustos ayı sonuna kadar sermaye piyasalarımız şirketlerimize 214 milyar lirayı aşkın kaynak oluştu’’ dedi.

’’Halka açık şirket sayımız 500’ü aştı’’

Sermaye piyasalarının güçlü bir fırsatın görüldüğüne dikkat çeken Öztop, ’’Halka arzlarla halka açık şirket sayımız 500’ü aştı. BİST TÜM Endeksi piyasa değeri 10 trilyon liraya yaklaştı. 2022 yılsonu itibariyle Borsa İstanbul’un piyasa değeri, milli gelirimizin yüzde 36’sına ulaştı. Dünya sıralamasında yerimiz 37’inci sırada. Sermaye piyasalarımızın büyümesi için güçlü bir fırsatın bulunduğunu görüyoruz. Bunun için yerli bireylerin yanı sıra yabancı kurumların da piyasamıza yatırımlarını artırması önemli. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın uyguladığı politikaların da etkisiyle yeniden artmaya başlayan yabancı ilgisinin önümüzdeki dönemde güçleneceği kanaatindeyiz. Birlik olarak bizler de, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı verimli alanlara yönlendirilmesi, ülkemize fon akışının artırılması için; sermaye piyasalarımızı ülkemizin potansiyeline uygun olarak geliştirmek, derinleştirmek ve daha cazip kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz’’ diye konuştu.