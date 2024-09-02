Bursa'da, 3-5 Eylül 2024 tarihlerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Formatör Öğretmenler Buluşması düzenlendi. Etkinliğe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci katıldı.

Buluşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim yöneticileri, okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf, hazırlık ve 9. sınıf öğretmenlerine yönelik eğitimler verileceği açıklandı. Bakan Yardımcısı Yelkenci, formatör öğretmenlerinin rolünün kritik olduğunu belirtti ve "Yaz boyunca eğitici eğitimlerini ve kitap çalışmalarını tamamladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde en önemli aşama öğretmenin öğrenciyle doğrudan karşılaştığı andır. Bu nedenle, formatör öğretmenlerimizin eğitimleri ne kadar sağlıklı olursa, programın başarısı da o kadar yüksek olacaktır" dedi.

Yelkenci, modelin içerdiği beceri setlerinin Türkiye'ye özgü şekilde ele alındığını ve yapılandırıldığını vurguladı. "Üst düzey düşünme becerileri, alan becerileri, sosyal ve duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri gibi konuları dikkate aldık. Program, okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm seviyelerde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerini kapsıyor. Konuları dikey ve yatay bir bütünlük içinde ele alarak, hızlı öğrenen ve yavaş öğrenen öğrenciler için zenginleştirme ve destekleme bölümleri oluşturduk" şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çağın ötesinde beceriler kazandırmayı hedeflediğini belirten Yelkenci, "Bu program, sadece beceriler değil, aynı zamanda milli ve manevi değerler ile insani değerleri de önemseyen nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor. Programın en güzel şekilde uygulanması çocuklarımızın, eğitim sistemimizin ve milletimizin geleceği için büyük önem taşıyor" dedi.

Etkinlik, formatör öğretmenlerine başarılar dilenerek sona erdi.