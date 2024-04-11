Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen bayramlaşma töreninde tebrikleri kabul etti.

İlk olarak Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Van’da vatani görevini yaparken şehit düşen Mesut Bilir’in ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Daha sonra Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramını kutlarken, ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek tedavi gören vatandaşların ve görevi başındaki sağlık personeliyle bayramlaştı. Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl ziyaretlerin akabinde İtfaiye, Zabıta, 112 Acil Servis, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, Vezirhan Jandarma Komutanlığı ve Trafik Kontrol Noktalarında görev yapan personellerle bayramlaştı.