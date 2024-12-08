Bu kapsamda, toplamda 2 milyon 803 bin 527 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde:

Mevzuata aykırı şekilde ışıklı veya sesli uyarı cihazı (çakar) kullanan 131 sürücüye işlem yapıldı.

yapıldı. 100 bin 405 sürücü hız sınırını ihlal ettiği ,

, 21 bin 815 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ,

, 12 bin 580 kişinin sürücü belgesiz araç kullandığı ,

, 9 bin 163 aracın ise zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Tüm bu ihlallerle birlikte toplamda 454 bin 24 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

Bakan Yerlikaya, ayrıca 2024 yılında “Araçların Periyodik Muayene Denetimleri” kapsamında 1 milyon 57 bin 284 işlem gerçekleştirildiğini vurguladı.