İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Adana, Antalya, Aydın, Bingöl, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Kilis, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van illerindeki jandarma ekiplerinin katıldığı operasyonlarda, 103 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Bu kişilerden 45'i tutuklanırken, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları başarıyla tamamlayan kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.