İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü'nde 35 yıl önce terör örgütlerinin hain saldırısında katledilen anarak, eli kanlı teröristleri inlerinde boğmaya devam edeceklerine yönelik kararlılık mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK hainlerinin emelleri ve hedeflerinin hiç değişmediğini belirterek, "Ama biz eli kanlı teröristleri inlerinde boğmaya devam edeceğiz, durmayacağız" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1860622775485870259

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan tam 35 yıl önce, 24 Kasım günü, Hakkari Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü’nde Bölücü Terör Örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 28 vatandaşımız katledildi. Aralarında 1 yaşındaki Elif, 2 yaşındaki Muhammed ve Mustafa bebeklerimiz vardı; 4 yaşındaki Rıfat, 5 yaşındaki Cebrail ve Halime evlatlarımız vardı; 75 yaşındaki Hazal annemiz vardı. Bu yıl İkiyaka katliamında ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut Amcamızla Adilşah Teyzemizi ve akrabalarını ziyaret etmiştik. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İkiyaka Köyü’nde katledilen şehitlerimize ve tüm terör şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.