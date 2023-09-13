İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 90 günde terör örgütlerine yönelik toplam 43 bin 90 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 258 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Bakan Yerlikaya, kaçak göçle mücadelede başlatılan yeni uygulamaya da dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER'de "Ankara 90" medya buluşmaları kapsamında Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, terör, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlar, organize suçlar ve kaçakçılık, asayiş, AFAD ile göçmen kaçakçılığı gündem maddelerini içeren ve son 90 günlük verileri paylaştı.

Son 90 güne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız 15 bin 40 saat uçuş gerçekleştirildiğini ve toplamda 43 bin 90 operasyon düzenlendiğini kaydetti. Bu operasyonlarda 40'ı teslim, 27'si ölü, 258 terörist etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu süreçte, 37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 eylem önlendi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek. Teröre katılım sayıları yok denecek kadar azalırken Diyarbakır annelerinin feryatları 5. yılına girdi. PKK'dan kaçarak devlete sığınan ve evlat nöbeti bekleyen ailelerine kavuşanların sayısı 46'ya yükseldi" diye konuştu.

Bu süre içerisinde zehir tacirlerine de göz açtırılmadığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Son 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 65 bin 13 şüpheliden 5 bin 966'sı tutuklandı. Terörle iltisaklı 56 binden fazla sosyal medya hesabına ilişkin işlem yapılarak, gözaltına alınan 424 şüpheliden 25'i tutuklandı. Mafyavari örgütlere göz açtırmayacağız. Son 90 günde organize suç örgütlerine düzenlenen yüzlerce operasyonda yakalanan bin 767 şüpheliden 430'u tutuklandı" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1701858370519515362

KAÇAK GÖÇLE MÜCADELEDE İSTANBUL PİLOT İL

Düzensiz göçle mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Ülkemizde 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunuyor. Göreve geldiğimiz ilk günden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele başta geliyor. Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik bin 285 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 2 bin 159 kişi yakalanırken bunların 543'ü tutuklandı. 207'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandı. Bunlardan 32 bin 563'ü sınır dışı edildi" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlattı. Bakan Yerlikaya, İstanbul'un pilot il olarak seçildiğini belirtti.

"Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz." diyen Yerlikaya, "Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da başlatılan mobil göç noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz bir yabancıya kimliğini soruyor, kimliğini ibraz edemiyorsa görevlimiz onu mobil göç noktasına davet ediyor. Göç uzmanlarımızla hem parmak izi sorgulaması yapılıyor" dedi.

DEPREMZEDELERE DESTEK

6 Şubat asrın felaketine de dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "2 milyon 522 bin 294 binanın hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık bina enkazı tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı bina sayısı 201 bin 211. 79 bin 711 ağır hasarlı binanın enkazı kaldırıldı" dedi.

Çadırkentlerde ve tesislerde misafir etme döneminin sona erdiğini söyleyen Yerlikaya, "Deprem bölgesinde geçici barınma alanları konteyner kentlerde sağlanıyor. Depremzedelere 6 milyar liradan fazla kira ayrdımı ödendi. Ayrıca aylık 3 bin lira yüklenen 'ESEN' kart ile gıda alışverişi yapabiliyorlar" dedi.