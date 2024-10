İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Eskişehir’de gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı”nda üç temel görev vurgusuna dikkati çekti. Suçu önlemek, suçluları yakalamak ve suçluları adalete teslim etmenin temel görevleri olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, Eskişehir’de suç oranlarının Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Eskişehir’de “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve Eskişehir il protokolü katıldı.

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Valilik, Emniyet, Jandarma, ilçelerin mülki idare amirleri ve güvenlik birimleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Nereden nereye geldiğimizi, hedeflerimize ulaşmak konusunda tecrübe paylaşımını arkadaşlarımızla beraber yaptık. Buradan, sizlerin aracılığıyla ekranları başında bizi izleyen kıymetli Eskişehirli vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: Eskişehir, bir huzur şehridir. Hep ismiyle müsemma olarak huzur ve güvenin şehri olarak bilinir. Biz de bu kabine döneminde, İçişleri Bakanlığı olarak ilde valimizin koordinasyonuyla neler yapıldığını bize sunulan brifingle tespit etmiş bulunuyoruz.” dedi.

ESKİŞEHİR’DE SUÇ ORANLARI TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçla hakkında veriler paylaşan Bakan Yerlikaya, Eskişehir’in Türkiye ortalamasından daha iyi bir performans sergilediğini belirtti.

"Türkiye genelinde, 2024’ün ilk 9 ayını 2023’ün ilk 9 ayı ile kıyasladığımızda olay sayısı yüzde 29,2 azalmışken, Eskişehir’de bu oran yüzde 35,9 olarak gerçekleşmiştir" diyen Bakan Yerlikaya, "Yani Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı söz konusu. Aydınlatma oranı ise Türkiye ortalamasının biraz üzerinde, yani yüzde 82,6'lık bir başarı görüyoruz. Tabi biz her zaman arkadaşlarımıza şu talimatı veriyoruz: Olay sayılarını düşüreceğiz, aydınlatma oranlarını artıracağız. Kendi performansımızı her zaman bir önceki dönemle kıyaslayacağız. İyi olduğumuz her alanı korumak, bizi daha da ileriye götürecektir. Henüz arzu edilen rakamlara ulaşamadığımız konularda ise daha güçlü hale gelmek için gayretlerimizi artıracağız.” diye konuştu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1847159976046862517

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak 3 temel görev vurgusu yaparak, suçu önlemek, suçluları yakalamak ve suçluları adalete teslim etmenin temel görevleri olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de suç ve suç odaklarıyla mücadelemizi durmadan, duraksaman sürdürüyoruz. Ülkemiz genelinde asayiş olaylarını azaltmaya, aydınlatma oranlarını yükseltmeye devam ediyoruz" mesajı verdi.