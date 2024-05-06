Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, son toplantısında tüketicilerin cebini yakından ilgilendiren konuları masaya yatırdı.

Market raflarındaki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki aşırı fiyat artışları, otomotiv sektöründe gözlenen stokçuluk faaliyetleri, hazır beton ve çimento gibi sektörlerdeki fahiş fiyat artışları ile ekmek fiyatlarındaki yasa dışı satışlar incelendi.

Yapılan titiz incelemeler sonucunda, haksız fiyat artışı ve stokçuluk eylemlerine bulaşan işletmelere ağır bir fatura kesildi.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun kararları doğrultusunda, bu tür haksız uygulamalara bulaşan işletmelere toplamda 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, tüketicilerin yanında durmaya ve haksız fiyat artışları gibi olumsuz davranışları engellemek için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti.