Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Şile – Ağva, Zonguldak Alaplı – Ereğli, Batman Merkez, Diyarbakır Bismil ve Bursa Gemlik ilçelerinde yaşanan şiddetli yağış, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'ler için ‘Acil destek Kredisi Programı' başlattı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; İstanbul Şile – Ağva, Zonguldak Alaplı – Ereğli, Batman Merkez, Diyarbakır Bismil ve Bursa Gemlik ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler için KOSGEB aracılığıyla program başlattığı duyuruldu.

Açıklamada şöyle dendi:

“Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında faizsiz, 1 Milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli bu kredilerin faiz veya kâr payları KOSGEB tarafından karşılanacak. Bu zor günlerde işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”