Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, sadece Mayıs ayında ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam değeri 9 milyar 903 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 140'lık bir artışı temsil ederken, tek bir ayda elde edilen en yüksek yakalamalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk beş ayında ele geçirilen ürünler arasında 15,2 ton uyuşturucu yer aldı. Bunun yanı sıra, 79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 33 milyon 334 bin adet tekstil ürünü ile 20 milyon 47 bin adet çeşitli kaçak eşya da yakalananlar arasında yer aldı.

Mayıs ayı içinde yapılan operasyonlarda, 3,8 ton uyuşturucu madde, 4 milyon 858 bin adet tekstil ürünü, 2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya ve 182 adet lüks araç ele geçirildi. Ayrıca, elektronik eşyadan tarihi eserlere, canlı hayvanlardan farklı ürün gruplarına kadar birçok farklı kategoride kaçak malzeme yakalandı.

Yapılan paylaşımda, yürütülen operasyonlarla yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal açıdan da ciddi bir tehdit oluşturan kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılık bir kez daha vurgulanırken “Ülkemiz ekonomisine zarar veren, haksız rekabete yol açan, toplum sağlığını tehdit eden ve gençlerimizin geleceğini karartan her türlü kaçakçılık faaliyetinin karşısında olmayı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.