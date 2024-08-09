Gemlik Belediyesi'nin seralarında özenle yetiştirilen ürünler, her pazartesi ve perşembe günü halkın beğenisine sunuluyor. Biber, patlıcan, domates ve salatalık gibi taze ve doğal sebzeler, ilçenin çeşitli noktalarındaki Halk Büfe’lerde satışa çıkıyor.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye serasında kendi elleriyle topladığı ürünleri Halk Büfe’lere bizzat taşıdı. Halkın taze sebzelere uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için başlatılan bu uygulamanın önemine dikkat çeken Başkan Deviren, ilk satışı da kendisi gerçekleştirdi.

Seraların işletmesi Gemlik Belediyesi'ne ait GEMTAR A.Ş. tarafından yapılıyor. Bu sayede, hem yerel üretim destekleniyor hem de vatandaşların taze ve doğal ürünlere erişimi kolaylaştırılıyor. Belediye, bu uygulama ile hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumayı hedefliyor. Gemlik halkının yoğun ilgi gösterdiği bu uygulama, sağlıklı beslenmeye önem veren herkes için cazip bir alternatif oluşturuyor.