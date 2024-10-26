Bakırköy Belediyesi Yuvamız Bakırköy Çocuk Evleri’ndeki minikler Cumhuriyet’in 101.yılını coşkuyla kutladı. İlçe genelindeki 8 çocuk evinde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet çocukları hep bir ağızdan şarkılar söyleyip şiirler okudu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Cumhuriyet’in 101.yılında ilçe genelindeki çocuk evlerinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Minikler, Atatürk ve Cumhuriyet temalı süslemelerde donatılan çocuk evlerinde günün anlam ve önemine binaen şarkılar söyleyip şiirler okuyarak büyük emanetin coşkusunu hep birlikte yaşadı.

“ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN IŞIĞINDA AYDINLIK NESİLLER YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Yuvamız Bakırköy Çocuk Evleri Koordinatörü Yasemin Fırat, “Cumhuriyet’in 101.yılı kapsamında, ilçe genelindeki çocuk evlerimizde eş zamanlı olarak etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerde çocuklarımız günün anlam ve önemine yönelik şarkılar söyleyip şiirler okuyarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Bizler de, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında aydınlık nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.