Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) üyesi kadınların birçok branşta ürettikleri el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı. “Zerre’den İnci’ye” temasıyla hazırlanan serginin açılışı, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) üyesi kadınların yıl boyunca ürettikleri el emeği göz nuru eserler, Başakşehir Belediyesi’nde düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. “Zerre’den İnci’ye” temasıyla hazırlanan serginin açılışına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı’nın eşi Amine Ateş Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve çok sayıda Başakşehirli katıldı.

“BAKMER sanatın merkezinde”

Başakşehirli kadınların emek vererek ürettiği eserleri görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Kadınlarımızın gücünü, emeğini ve sanatını birlikte kutlamak için buradayız. Hep birlikte, daha güzel bir dünya inşa etmek için adımlarımızı attığımız bu yolda, kadınlarımızın yanında olmaktan gurur duyuyorum. BAKMER, sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda birer sanat atölyesi, birer iyileştirme odası ve birer umut bahçesi. Burada, kadınlarımızın üretkenliklerini keşfettikleri, yeteneklerini sergiledikleri ve birbirlerinden ilham aldıkları bir ortam oluşturuyoruz” diye konuştu.

Bin 400 ürün yer alıyor

Katılımcılar hep birlikte serginin açılış kurdelesi kesti. Sergiyi gezerek eserleri inceleyen Başkan Kartoğlu, Başakşehirli kadınları tebrik etti. Sergide, 12 Kültür Yaşam Merkezi ve Bahçeşehir BAKMER’de yeteneklerini sergileyen iki bin 110 kursiyerin el emeğiyle hazırladığı bin 400 ürün yer aldı. Sergi 28 Mayıs tarihine kadar Başakşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerini bekliyor.