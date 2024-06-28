İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Ertan Başdere bugün ve yarın gerçekleşecek olan BAL-GÖÇ Kültür Sanat Festivali’ne tüm ilçe halkını davet etti.

İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 21. BAL-GÖÇ Kültür Sanat Festivali bugün ve yarın saat 21.00’da Hikmet Şahin Kültür Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek.

Gerçekleşecek olan programa ilçe halkını davet eden Dernek Başkanı Hüseyin Ertan Başdere “Bu sene dolu dolu bir festival gerçekleştireceğiz. Bu akşam saat 21.00’da Balkan Türküleri ağırlıklı Türk Halk Müziği konserimiz olacak. Yarın akşam ise Tekirdağ, Ankara ve Kırşehir’den toplam 3 ekip misafir olarak katılacak. İlçemizden ise Derneğimizin ekiplerinin yanı sıra İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile İnegöl Kafkas Folklor Kültür Derneği sahne alarak gecemize renk katacaklar. Saat 21.00’da başlayacak programlarımıza tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz.”

Festivale 4 farklı şehirden 300’e yakın dansçı sahne alacak.