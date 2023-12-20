TFF Bölgesele Amatör Ligde, bugün Bursa’da iki derbi oynandı. Doğugücüspor, Görükle İpekspor’u ağırken, Nilüfer Belediye Spor ise Mustafa Kemalpaşa Belediyespor’ı ağırladı.

BAL Liginde oynanan 10. Hafta maçlarında Bursa’da heyecan doruktaydı. 4 farklı Bursa takımının oynadığı derbi maçlarında, sporseverler güzel anlar yaşadı.

DOĞUGÜCÜ 3 PUAN ALDI

İnegöl Sanayi Stadında Görükle İpekspor’u ağırlayan Doğugücüspor, maçı 3-0 kazandı. Maçta Doğugücü’nün gollerini Samet Şenol 39, Umut Doğdu 45 ve Yusuf Demir 72’nci dakikalarda kaydetti.

NİLÜFER FARKLI KAZANDI

İbrahim Yazıcı Stadyumunda Mustafa Kemaşpaşa Belediyespor’ı ağırlayan Nilüfer Belediyespor ise, 4-1 yendi. Maçta golleri Mustafa Kemalpaşa Belediyespor’da Yusuf Efe Sayman 20, Nilüfer Belediyespor Ali Şentürk 60, Cüneyt Balçık 79 ve Barış Bakca 90+2, 90+6’ncı dakikada attı.

İBRAHİM USLU