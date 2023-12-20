Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR’ı Özgür Yankaya oldu Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR’ı Özgür Yankaya oldu

TFF Bölgesele Amatör Ligde, bugün Bursa’da iki derbi oynandı. Doğugücüspor, Görükle İpekspor’u ağırken, Nilüfer Belediye Spor ise Mustafa Kemalpaşa Belediyespor’ı ağırladı.
BAL Liginde oynanan 10. Hafta maçlarında Bursa’da heyecan doruktaydı. 4 farklı Bursa takımının oynadığı derbi maçlarında, sporseverler güzel anlar yaşadı.
DOĞUGÜCÜ 3 PUAN ALDI
İnegöl Sanayi Stadında Görükle İpekspor’u ağırlayan Doğugücüspor, maçı 3-0 kazandı. Maçta Doğugücü’nün gollerini Samet Şenol 39, Umut Doğdu 45 ve Yusuf Demir 72’nci dakikalarda kaydetti.
NİLÜFER FARKLI KAZANDI
İbrahim Yazıcı Stadyumunda Mustafa Kemaşpaşa Belediyespor’ı ağırlayan Nilüfer Belediyespor ise, 4-1 yendi. Maçta golleri Mustafa Kemalpaşa Belediyespor’da Yusuf Efe Sayman 20, Nilüfer Belediyespor Ali Şentürk 60, Cüneyt Balçık 79 ve Barış Bakca 90+2, 90+6’ncı dakikada attı.

İBRAHİM USLU 

Kaynak: HABER MERKEZİ