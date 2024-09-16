Bursa’da dereye balık tutmaya giden üç arkadaş, havanın kararmasıyla birlikte Uludağ’ın eteklerinde mahsur kaldı. Geceyi ormanda geçiren arkadaşlar, ekiplerin gerçekleştirdiği zorlu kurtarma operasyonu sonucunda 20 saat sonra sağ salim kurtarıldı. Üç arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi Balaban Deresi’nde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla Balaban Deresi’ne gelen üç arkadaş, hava karardığında ormanlık alanda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesinin ardından AFAD, JAK ve AKUT ekipleri harekete geçti. Karanlık nedeniyle yollarını bulamayan arkadaşlar, yanlış yönlere giderek Uludağ’ın Bakacak mevkiine yöneldi, bu da ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

Ekipler, ormanlık alanın sarp ve zorlu koşulları nedeniyle havanın aydınlanmasını beklemek zorunda kaldı. Mahsur kalan üç arkadaşın, kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için yerlerinde sabit beklemeleri istendi. Yaklaşık 20 saat süren kurtarma operasyonu sonucunda arkadaşlar sağ salim kurtarıldı.

Geceyi ormanda geçiren üç arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir sağlık problemi yaşamadıkları öğrenildi.