Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçe belediyesi ile bir arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlanıyor. Başkan Ahmet Akın’ın talimatıyla 23 Nisan’da Balıkesir’de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 20 ilçe belediyesi ile bir arada gerçekleştireceği coşku dolu etkinliklerle kutlanacak. Şehir merkezinde Atatürk Parkı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nde (Asuva Parkı) kurulacak olan Çocuk Sahnesi ile çocuklar unutamayacakları bir 23 Nisan coşkusu yaşayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ’ye ait toplu taşıma araçlarında ve Bandırma şehir içi otobüslerinde 23 Nisan’da ulaşım ücretsiz olacak.

Çocuk sahnesi Atatürk Parkı’nda

Atatürk Parkı’nda 23 Nisan Cuma günü, saat 14.00’te başlayacak Çocuk Sahnesi’nde sırasıyla halk oyunları gösterisi, masal karakterleri eşliğinde interaktif animasyon, ritim şov, illüzyon gösterisi, palyaço animasyon, evet-hayır yarışmaları, Aileler Yarışıyor yarışması, maskotların dansı, illüzyon gösterisi, Yıldırım Şov ile Anneler ve Çocukların Dansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu Konseri yer alıyor. Atatürk Parkı’ndaki etkinlikler gün boyu sürecek.

Hem eğlenecek hem öğrenecekler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’ndeki etkinlikler ise saat 19.30’da Yıldırım Şov ile başlayacak. Etkinlikler Bilnet Çocuk Korosu, Bilnet Gençlik Korosu, Gülşah-Baha Konseri, Yıldırım Şov, Göksel Doğançay Konseri ile gece saatlerinde tamamlanacak. Balıkesir’e 23 Nisan coşkusu yaşatacak etkinlikler ile çocuklar hem 23 Nisan’ın tadını doyasıya çıkaracak hem de öğrenerek farkındalık kazanacak.

Coşku şehre yayılacak

Şehir merkezinde iki noktada kurulacak Çocuk Sahnesi’nin yanı sıra, 23 Nisan Salı günü. saat 09.30’da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ali Şuuri İlkokulu öğrencilerini misafir edecek. 10.00’da Balıkesir Valiliği tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program gerçekleşecek. Saat 11.00’de Karesi Atatürk Evi ziyareti yapılacak, 11.30’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yılı anısına Kuva-yı Milliye Parkı’na zeytin ağacı dikilecek, 12.00’de kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kuva-yı Milliye Meydanı’ndan başlayacak kortej, Vasıf Çınar Caddesi, Gar Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesi ile devam edip Atatürk Parkı’nda sona erecek.

Başkan Akın’dan davet

23 Nisan coşkusunu paylaşmak için çağrıda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Balıkesir’imizde büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz kıymetli çocuklarımızın keyifli bir gün geçirmeleri için düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun 104’üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızın minnet ve saygıyla anıyor; geleceğimizi emanet ettiğimiz tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.