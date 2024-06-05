Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda; Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç Belediyeleri tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan “Balıkesir Aromaterapi Festivali” 4-7 Temmuz günleri arasında Burhaniye’de yapılacak.

“Tarih, Şifa, Kültür” temasıyla gerçekleştirilecek ve Türkiye’de alanında yapılan tek festival olan Balıkesir Aromaterapi Festivali’nde dört gün boyunca uzman konuşmacılar; aromaterapiyi anlatacak, atölyeler, ürün stantları, fotoğraf çekim alanları, sergiler, tiyatro ve konserler olacak. Bitkilerin yapraklarından, çiçeklerinden, kabuklarından, köklerinden, tohumları vb. kısımlarından elde edilen uçucu yağlar kullanarak sağlık ve zindeliği teşvik eden bir bütünsel terapi şekli olan aromaterapi çalışmaları Burhaniye’de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) üzerinden yapılıyor. BAÇEM, Balıkesir Aromaterapi Festivali ile bölgenin zengin bitki olanaklarını farklı aromaterapi uygulamaları ile birleştirerek bitkisel ürünlerin üretimini ve pazarlanmasını arttırmayı hedefliyor. BAÇEM, Balıkesir Aromaterapi Festivali ile doğanın şifalı koku ve tatlarıyla ruh, zihin ve bedenimizi yenilemeyi, günlük hayatın stresinden uzaklaşmayı ve kişinin kendine özel bir zaman ayırarak herkesin mutlu olmaya hakkı olduğuna işaret ediyor. “Tarih, Şifa, Kültür” temasıyla yapılacak olan Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali herkese açık. Festivale katılarak aromaterapi atölyelerinde eğitim almak, uzman konuşmacıların söyleşilerine katılarak bölgenin bitkilerinin tarihsel süreç içinde nasıl kullanıldığını öğrenmek, uçucu yağların faydalarını keşfetmek ve bu alanda açılacak olan ürün stantlarından aromaterapi ürünleri satın alarak kullanmak mümkün olacak. Akşamları da Ören Festival Alanında düzenlenecek konserler ve etkinliklerle sanatın büyüsüyle buluşulacak.

“Beyaz zambakların ve kolonyanın önemli bir merkezi olan Balıkesir’imizde yapılan ve ülkemizde tek olan böyle bir festivalin daha etkili olması ve uluslararası boyutta da bilinmesi için her türlü desteği vereceğiz.” diyen ve bütün doğaseverleri “doğanın şifalı kokularıyla ve tatlarıyla buluşmaya” davet eden Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın bu yılki Aromaterapi Festivali’nin ilk kez Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç Belediyeleri ile birlikte düzenleneceğini belirtti.