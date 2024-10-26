Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldikleri günden bugüne planlı çalışma ile 200 milyon TL tasarruf sağladıklarını belirtirken “Plansız her işin sonunda zarar var. Planlamayı yaparak kazancı artırmanın derdindeyiz” dedi. Başkan Akın Balıkesir’de hayata geçirecekleri yatırımlar için Dünya Bankası ile görüştüklerini ve sonuç alacaklarının da müjdesini verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Alanya’da gerçekleşen Balıkesir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Genel Kurul toplantısına katıldı. Konuşmasına TUSAŞ’a gerçekleşen hain terör saldırısını kınayarak başlayan Akın, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bir kez daha hain terör örgütü PKK’yı lanetliyorum. Onun yolundan gidenleri de ondan medet umanları da lanetliyorum.” dedi. Hem ülkenin hem de yerel ekonominin bel kemiğini esnaf ve sanatkarın oluşurduğunu söyleyen Akın, uzun süredir yaşanan ekonomik krizde onları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi ve esnafların iş birliği içerisinde çalışması için Esnaf ve Sanatkar Dairesi kurduklarını açıklayan Akın, yılbaşından önce bu dairenin hayata geçeceğini ve her üç ayda bir esnaf odalarıyla görüşmeler yapılacağını söyledi. Planlı çalışma ile göreve geldikleri günden itibaren 200 milyon TL tasarruf sağlandığı bilgisini paylaşan Akın, “Logoya para falan da harcamadık. Geldiğimden beri bir kuruş bir dosya açılmadı. Hatta o konuyla ilgili yanlış algı yapanların hepsine de dava açtım. 147 yere dava açtık” dedi.

Dünya bankası ile görüşme

Toplantıda yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Akın, “Üç dönem milletvekilliği yaptım. Hep esnaflarımızla yan yana olduk. Öyle olmaya devam edecek. Çünkü esnaf olmadan eşraf olmaz. Çünkü sizin ekmeğinizin büyümesi memleketin gelişmesi demek. Onun için beraber çalışacağız” dedi. Balıkesir’in alt yapı sorunlarının çözümü için Dünya Bankası’yla görüşmeler gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaşan Akın, “Bununla ilgili belli bir noktaya da getirdik. Peşlerinden ayrılmıyoruz. Allah’ın izniyle de başaracağız. Hep şöyle yetiştik. Esnaf olmadan eşraf olmaz. Hep böyle büyüdük. Bize hep bunu söylediler. Rahmetli anne babam hep “Önce esnaf ol” derdi. Bu cümle bence çok önemli. Biz de esnaf olmaya çalışıyoruz. Esnafımızın ve zanaatkarımızın ülkemizin ve Balıkesir’imizin can damarı olduğunu da biliyorum. Balıkesir’de ve ülkede çarklar dönüyorsa inan esnaf ve zanaatkarlarımız sayesindedir. Esnaf ve sanatkârımız bir yandan Balıkesir’imizdeki ticarî yaşamı ayakta tutarken diğer yandan kentimizin sosyal ve kültürel dokusuna değer katıyor. Bu bir gerçek. Bunun için Balıkesir’imizin Belediye Başkanı olarak şehrimize verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” diye konuştu.

Ekonomik kriz, esnafın belini büküyor

Uzun yıllardır süregelen ekonomik krizin esnafın belini büktüğünü ifade eden Akın, “Artan maliyetler ve azalan talepler esnafımızın belini büküyor. Ama şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediyemiz var. Biz buradayız. Emrinizdeyiz. Bunu da unutmayın. Elimizden ne gelirse. Çünkü esnafın yanında olmak milletin yanında olmak demek. Onu da açık ve net söylemek istiyorum. Ekonomik sarsıntıların yaşandığı bir dönemde piyasa dalgalanmaları, esnafın üzerindeki baskıları veya etkileri aza indirmek içinde görevimizin başındayız. Bu konuyla ilgili esnafımızın kazanması, memleketimizin büyümesi ve refahında artması anlamına geliyor. Şunu rahatlıkla söylemek istiyorum. Taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı biliyoruz” dedi.

200 milyon TL tasarruf ettik

Balıkesir’in en büyük problemlerinden birinin planlamanın olmaması olduğunu söyleyen Akın, bu sorunu ortadan kaldırmak için Planlama ve Kalkınma Ajansını kurduklarını söyledi. Genç ve dinamik bir kadrodan oluşan ekibin, gece gündüz demeden Balıkesir için çalıştığını belirten Akın, “Plansız her işin sonunda zarar var. İşte bu planlamayı yaparak kazancı artırmanın derdindeyiz. Balıkesir çok büyük bir alan. Çok geniş bir coğrafya. Bu coğrafyanın dezavantajı var. Ama bir o kadar da avantajı var. Ne yaparsak planlı çalışırsak, hesap verirsek, şeffaf olursak hakikaten önümüzde hiçbir şey duramaz. Mesela geldiğimizden beri 200 milyonun üzerinde tasarruf ettik. Nasıl? Fazla mesailerden. Efendim mecburen kiralık araçlarımız. O araçların kullanımını ortaklaştırarak. Şunu da söyleyeyim. Logoya para falan da harcamadık. Geldiğimden beri bir kuruş bir dosya açılmadı. Onu da bilmenizi isterim. Hatta o konuyla ilgili yanlış algı yapanların hepsine de dava açtım. 147 yere dava açtık. Bazı gazetelerde bu haberin doğrusunu kendi gazetelerinde yayınlayarak bu davadan geri çekilmelerini sağladılar. Yani Cenabı Allah şahittir. Biz öyle büyüdük. İsraf haramdır. Onun için Balıkesir’imizde israf edilmeden verimli çalışmak için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Esnaf ve sanatkâr dairesi kuruldu

Planlanma ile birlikte kurumsallaşmanın da önemine değinen Akın, “Esnaf Odalarımızın Saygıdeğer Genel Başkanımızın kendisini çok severim. Sayın Palandöken’e de buradan saygılarımı gönderiyorum. Kendisini milletvekiliyken defalarca ziyaret ettim. Kurumsallaşmanın güzel örneklerinden bir tanesidir. Biz de Balıkesir genelinde kurumsallaşmayı bir önemli bir husus olarak önümüze aldık. Güçlü kurumlarımız olduğu müddetçe hepimiz birlik içinde güçlüyüz. Nitelikli bir yönetim modeliyle ayaktayız. İşte onun için de Saygıdeğer Fehmi abime de abi diyorum. Teşekkür ederim. Bize çok destek verdi. Esnaf ve Sanatkar Dairesi’mizi de kurduk. Hatta şunu da söyleyeyim. Yılbaşından önce de hayata geçiriyoruz. Bütün müdürlükleri hazır. Sayın Başkanı’mdan da rica ettim. Buranın daire başkanı da siz karar verin dedim. Çünkü bu arkadaşlar sizlerin emrinde çalışacak. Açık net. Esnafı yüceltmek o dairenin görevi olacak. Yerini de esnafın merkezine taşıyoruz. Oradaki Sağlık İşlerimiz oradan aldık. Şimdi oraya hazırladık, oraya geçiyorlar” diye konuştu.

İyi bir bütçesi olacak

“Artık belediye yetkililerine ulaşamıyoruz. Başkana sesimizi duyuramıyoruz” döneminin geride kalacağını söyleyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burada esnaf ve sanatkarlarımızın Büyükşehir Belediyesinde kurumsal anlamda bir muhatabı olacak. Ve o muhatabın bütçesi de hazırlandı. İyi de bir bütçesi var. O muhattabın başarısı sizlerden gelen taleplerin yerine gelmesiyle eşdeğer. Bunları da sanatkarlarımızın sorunlarını bir araya getireceğiz. Yine bu dairemizle bana göre yani arkadaşların bazıları altı ay diyor ama ben üç ayda bir saygıdeğer esnaf odalarımızla bir araya gelmeyi hedefliyorum”

Balıkesir’de çalınmadık kapı kalmayacak

Balıkesir’de yaşayan herkesin sorunlarına ve taleplerine hızlı çözüm üretmek için yeni iletişim kanalları oluşturduklarına dikkat çeken Akın, 100 kişiden oluşan Yakın Çözüm Ekibini kurduklarını söyledi. Akın, “Sizlerle daha yakın olmak için. Açık net söyleyeyim. Gerçekten bedavadan söylemiyorum. Ahmet Akın gerçekten size çok yakın. Yakın çözüm ekibi kurduk. Yüz kişilik ekip kurduk. Bu genç kardeşler, zehir gibi çocuklar kendi içimizdeki personelimizi verimli kullanmaya çalışıyorum. On binin üzerinde personelimiz var. İnsanları çıkarmak yerine onları verimli kullanıp bir şekilde hayatın akışını ve vatandaşa hizmete indiriyoruz. Bir ekip kurduk. Bu yakın çözüm ekibi sizin adınıza, sizin ihtiyaçlarınızı takip edecek. Yakın çözüm ekiplerimiz tüm esnafımızın, vatandaşımızın kapısını tek tek çalacak. Şu anda bu arkadaşlar her gün bir ilçede, kapı kapı dolaşıyorlar ve Balıkesir’in tüm kapıları çalınacak. Çünkü o kapıyı çalmadan, içeriye girmeden vatandaşın derdini öğrenemeyiz” İfadelerini kullandı.

Takipçisi bizzat kendim olacağım

İletilen taleplerin takibi açısından bir dijital bir uygulama hazırladığının bilgisini paylaşan Akın, ”Onu da yakında sunacağız. Orada sizler de kendi taleplerinizi takip edebileceksiniz. Muhtarlarıma da söyledim geçen. O uygulamada bir talebi oldu Sayın Oda Başkanlarımızın. Ama bu talebin nerede olduğu belli değil. Takip eden yok. Ne diyorlar? Programda. Ne diyorlar? Efendim işte planladık. Yok öyle bir şey. Orada bakacaksınız. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden şunu istedim. Şu anda bu durumda, bu zamanda bitecek diye bunları göreceksiniz. Ve bunun en büyük takipçisi Allah şahittir bizzat ben olacağım. Söz veriyorum” dedi.

İşimiz kolay değil amma zor da değil

Balıkesir’in her anlamında büyük bir potansiyeli bulunduğunu söyleyen Akın, “İşimiz kolay değil. Ama zorda değil. Planlı çalışırsak, kurumsallaşırsak zor değil. Yani hiç kusura bakmasınlar saygıdeğer Antalyalı, hem de çok severim Muhittin abim. Hakikaten ayrıdır. Türkiye’nin parlayan yıldızı, söz veriyorum. Balıkesir olacak. Bunun için bu yolda ihtiyacımız ne biliyor musunuz? Sizler? Bu yolda ihtiyacımız yan yana sizinle olmamız, fikir alışverişinde bulunmamız ve dayanışmayı güçlendirmemiz. Kadim kültürümüzün önemli bir parçası olan Ahilik anlayışı ve ahlakı. Balıkesir’imizde işte bu Ahilik anlayışı bu güzel ahlak bir olduğu zaman hakikaten Balıkesir’e yakışır, Kuvayi Milliye’nin şehri olup, milli birlik beraberlik içinde o duyguları yaşayan siz büyüklerimle, kardeşlerimle, başkanlarımla çalışmanın da büyük bir onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.