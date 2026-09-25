KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinin tüm bölümlerine ulaşıldığını, ancak yeni bir naaşa rastlanmadığını açıkladı. 30 Ağustos'ta yaşanan faciada 15 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise hala kayıp.

GEMİNİN TÜM BÖLÜMLERİ TARANDI

Üstel, yaklaşık 554 metre derinlikteki batık gemide yürütülen çalışmalarda geminin tüm alanlarına ulaşıldığını bildirdi. Yapılan taramalarda başka bir naaşa rastlanmadı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GİRNE'DEN TAŞUCU'NA GİDERKEN BATTI

Filo Denizcilik'e ait Filo Jet adlı hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıktı. Gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra yaklaşık 4 deniz mili açıkta su almaya başladı. Geri dönmeye çalışan gemi kısa sürede battı. Gemide 267 yolcu ve mürettebat vardı, 239 kişi kurtarıldı.

CAN KAYBI 15'E YÜKSELDİ

Kazanın ardından 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp sayısı 20 olarak açıklanmıştı. Batık gemide yürütülen çalışmalarla bu sayılar değişti:

5 Eylül: can kaybı 13'e yükseldi.

19 Eylül: ölü sayısı 15'e çıktı, kayıp sayısı 13'e düştü.

Üstel, çıkarılan naaşların yüz taraması ve DNA testiyle kimliklendirildikten sonra ailelere teslim edildiğini açıklamıştı.

TÜRKİYE'NİN GEMİLERİ DEVREDE

Kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik birimleri, askeri gemiler, hava araçları ve sivil tekneler katıldı. Türkiye'den gelen dalgıçlar da çalışmalara destek verdi. Türkiye'nin "Işın" ve "Alemdar" arama-kurtarma gemileri batık bölgede 24 saat esasına göre çalıştı. KKTC'de 31 Ağustos'ta 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

"SİLİKON VE YAPIŞTIRICIYLA ONARILMIŞ"

Soruşturma çerçevesinde, aralarında gemi kaptanı ve mürettebatın da bulunduğu 9 kişi, 31 Ağustos’ta tutuklanmıştı. “Dikkatsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla yargılanan şüpheliler, bugün beşinci kez Girne Kaza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Duruşmada polis tarafından aktarılan bilgilere göre, geminin ön kısmında yer alan ve “bodoslama” olarak adlandırılan bölümün onarımı tersanede yapılması gerekirken Girne Limanı’nda boya, silikon ve iki bileşenli yapıştırıcı kullanılarak gerçekleştirildi. Söz konusu işlemin Limanlar Dairesi’ne bildirilmediği, bildirilmesi durumunda ise gemiye sefer izni verilmeyeceği belirtildi.

Mahkeme, şüphelilerin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. Duruşma sırasında adliye önünde bir araya gelen aileler ise şirket sahiplerinin de yargı sürecine dahil edilmesini talep etti.