Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından “3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı’nda kurulan stant ve Mobil Kanser Tarama TIR’ında vatandaşlara yönelik; ücretsiz kemik ölçümü, kanser taramaları ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Her yıl 3-9 Eylül günleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önemli bir çalışmaya imza attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; Altıeylül Belediyesi, Karesi Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde stant çalışmaları yapıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı’nda kurulan stantlarda vatandaşlara yönelik kemik ölçümü ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilirken Mobil Kanser Tarama TIR’ında ise vatandaşların kanser taramaları yapıldı. Stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman’a, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Kara ve Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin eşlik etti.

“Güzel bir çalışma yapılmış”

Sağlık taraması yaptırdığını ve çok memnun kaldığını söyleyen Nermin Arabacı “Valla iyi buldum burayı. Çarşıya diye çıkmıştım. Baktım Sağ olsun Ahmet Akın Bey böyle güzel bir çalışma yapmış. Biz de yaptırdık testleri, 15 gün sonra sonucu çıkacakmış. Diğer testleri de yaptırdık ama onları evde yapmamız gerekiyormuş bazılarını. İyi yani hoşumuza gitti” şeklinde konuştu.

“Toplumsal bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyoruz”

Toplum sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Kara “Bugün burada; Karesi Belediyesi, Altıeylül Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Halk Sağlığı Haftası’nı kutlamaktayız. Her yıl 3 ila 9 Eylül günleri arasında ülkemizde Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Biz de bu Halk Sağlığı Haftası’nın vurgulanması ve toplumsal bilinçlendirme sağlamak adına buradayız. İl Sağlık Müdürlüğümüzün bilinçlendirme çalışmaları var. Karesi Belediyesi’nin de bilinçlendirme çalışmaları var. Altıeylül Belediyesi’nin de öyle” diyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Kanser tarama Tır’ımız tüm ilçeleri geziyor”

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında Kanser Tarama TIR’ının tüm ilçeleri gezdiğini söyleyen Serpil Kara “Kanser tarama TIR’ımız bütün ilçeleri gezerek özellikle kırsaldaki kadınların meme ve rahim ağzı kanseri taramalarını yaparak tüm halkımıza yönelik kolon kanseri taramaları yürütüyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizin kemik erimesi ölçüm cihazı burada bulunmakta. Ultrasonografik bir yöntemle topuktan ölçümle tarama yapıyoruz. Herhangi bir problem gördüğümüzde vatandaşlarımızı hastaneye yönlendiriyoruz. Böylece kemik erimesini erken düzeyde saptayabilmeyi amaçlıyoruz. Ahmet Başkanımızın talimatıyla Halk Sağlığı çalışmalarımıza son hızla devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.