Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için mezarlıkları özenle temizliyor. Ot temizliğinin yapıldığı mezarlıklar aynı zamanda haşerelerden de arındırılarak vatandaşlar için güvenli hale getiriliyor.

Kurban Bayramı öncesinde ve bayramda vatandaşların yakınları ile aile büyüklerinin mezarlarını güvenle ve rahat bir şekilde ziyaret edebilmesi için rutin olarak gerçekleştirilen mezarlık temizliklerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla hız verildi. Mezarların üstlerindeki kuru otların yolunmasından, mezarlara giden ara yolların temizliği ve böcek ilaçlamalarının yapılmasına kadar birçok farklı çalışma ile mezarlıklar tertemiz bir hale getirdi.

‘Mezarlıklar her zaman temiz’

Mezarların temiz olmasının ziyaret açısından çok kolaylık sağladığını dile getiren Mustafa Arda “Mezarlıkların temizliği ne kadar güzel bir şey. Temiz olursa içinde herhangi bir haşere olmaz. Ziyaret edenler rahatlıkla korkmadan mezarlarının çevresine girip ziyaret edebilir. Buranın temizliğini yapan kişilere de Allah kolaylıklar versin. Onlardan da Allah razı olsun, çok iyi bir hizmet” dedi.

Sadece bayram öncesi değil her zaman mezarlıkların temiz olduğunu vurgulayan Ayten Yıkık ise “Temizlik konusunda on numara. Çok güzel, temiz. Ben sürekli buradan geçerim. Hiçbir zaman için pis görmedim. Temiz, düzenli ve bakımlı” diye konuştu.