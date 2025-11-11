Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son üç ayda 6.1 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem ve15 bini aşkın artçı depremle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kenti depreme dirençli hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. "Yol haritamızı belirledik. Tüm önlemleri bilimin ışığında gerçekleştiriyoruz" diyen Akın’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurduğu Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı vakit kaybetmeden aktif çalışmalarına başladı. İlk kentsel dönüşüm alanını belirleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzman görüşlerinden yararlanarak binaların hızlı taramasını da kısa sürede tamamlamaya başladı. Vatandaşlarda deprem bilincini artırmak ve bina yenilenmesini teşvik etmek amacıyla Adnan Menderes Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi hizmete açıldı. Tübitak ile yapılan ortak çalışma kapsamında Türkiye’de ilk defa Balıkesir’de fay hareketliliği analizleri yapılmaya başlandı.

Depremin sürekli kendini hatırlattığını ve depreme dirençli kent oluşturmak için tüm çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Başkan Akın, "Deprem kendini sürekli hatırlatıyor ve bizim kaybedecek zamanımız yok. Balıkesir’imiz deprem riski yüksek iller arasında yer alıyor. Ne yazık ki yıllardır tedbir alınmamış. Bu konuda da elimizi taşın altına koyuyoruz. Biz Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda yoğun bir çalışma sürecine girdik. Bu çalışmaları ben yakından takip ediyorum. Tübitak, İnşaat Mühendisleri Odası gibi alanın uzmanlarıyla iş birliği halinde; yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomi bileşenleri çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Akın deprem daire başkanlığı kurdu

Başkan Akın, göreve gelir gelmez 2024 yılının Kasım ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi’ni kurdu. Bu sayede deprem çalışmalarının hızlı ve planlı bir şekilde yürütülmesi sağlandı. Vakit kaybetmeden aktif olarak çalışmalarına başlayan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı deprem dirençli kent oluşturmak için 20 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tübitak ile ortak çalışma Türkiye’ye örnek oluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Tübitak-MAM arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Türkiye’de ilk kez yerleşim alanlarında kullanılan sismik alıcı aracı ile zemin sıvılaşma haritaları yerleşim bölgelerinde hazırlanarak sayısal hale getiriliyor. Ayrıca yapılan ölçümler ve mevcut veriler birleştirilerek Balıkesir’in depremselliği ve mevcut yapıların depremlerde tehlike ve risk durumları net bir şekilde değerlendirilecek. Yine Tübitak tarafından deprem ivme ölçüm istasyonlarının 24 saat aktif kayıt alması ve verilerin analiz edilerek il genelindeki fay hareketliliği hakkında net veriler vermesi amacıyla iş birliği sürüyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından deprem öncü işaretlerini izlemek ve analiz etmek üzere istasyon kurulması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kentsel dönüşüm alanları cumhurbaşkanlığı onayında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ilk kez Karesi’ye bağlı Kızpınar ve Adnan Menderes Mahallelerini kapsayan 5,42 hektarlık alan ve il genelindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları Cumhurbaşkanlığı onayına sunuldu. Süreçle ilgili onay beklenirken Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve BALTOK A.Ş. tarafından başlatılan planlamalar kapsamında il merkezinde Akıncılar Bölgesi, Avlu Karşısı Keresteciler Sitesi gibi bölgelerde Kentsel Dönüşüm sağlanması amacıyla proje çalışmaları yürütülüyor. Bu bölgelerde yer alan ticari faaliyetlerin Kesirven Bölgesinde bulunan Rezerv Yapı Alanları ile birlikte değerlendirilerek projelendirilmesi, hak sahipliği tespiti, mevcut durum analizleri ise tamamlandı.

150 bin binayı kapsayan dönüşüm için start verildi

Depreme dirençli bir şehir hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin temelini oluşturmak amacıyla nüfus ve bina yoğunluğu yüksek bulunan Karesi, Altıeylül, Edremit, Burhaniye, Bandırma, Gönen, Erdek ve Manyas olmak üzere 8 ilçede yaklaşık 150 bin binayı kapsayan yapı envanteri çalışmalarına başladı. Büyükşehir tarafından Kentsel Dönüşüm Bilgi Sistemi’ni kuruldu. Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası ile yapılan iş birliği kapsamında mevcut binaların envanter bilgileri sisteme aktarılırken bugüne kadar 60 bin binanın gözlemsel hızlı taraması gerçekleştirildi. Sistemdeki veriler Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri tarafından incelenerek süreç bilimin ışığında sağlam temeller üzerinden ilerliyor.

Kentsel dönüşüm ofisi ile halka yerinde bilgilendirme

Deprem bilincini artırmak ve parsel bazında bina yenilemelerine teşvik etmek adına geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi Karesi’ye bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde faaliyete geçti. Bugüne kadar 100 vatandaşın ziyaret ettiği ofiste riskli yapı süreci, müteahhit ile yapılacak sözleşmeler, tahliye ve yıkım süreçleriyle kira yardımı konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

12 ilçede yeni çalışmalar başlıyor

Sındırgı’da meydana gelen depremler sonrası kalan 12 ilçeyi kapsayacak şekilde yaklaşık 100 bin binada detaylı analiz yapılmasına yönelik ihale süreci tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ilçelerde de çalışmalara başlanıyor. Deprem ve riskli yapılar hakkında bilgilendirme broşürleriyle halkı bilinçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gezici Deprem Simulasyon Tırı ile 8 ilçede her yaş grubundan bini aşkın vatandaşa bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

Sındırgı’da deprem sonrası hızlı müdahale

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca koordine edilen Sındırgı ve çevresinde mevcut binaların hasar tespiti çalışmalarına Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 6 personel 3 ekip olarak katılarak 291 binada hasar tespiti yaptı. Depremler sonrasında vatandaşların oturdukları binalar hakkındaki diğer ilçelerden gelen inceleme talepleri üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılarak 82 vatandaşa mevzuat çerçevesinde bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Sındırgı’daki vatandaşların "Yarısı Bizden Kampanyası" ile "İklim ve Afetlere Dirençli Şehirler Programı" gibi devlet desteklerinden yararlanabilmesi için bakanlığa resmi başvuruda bulundu.