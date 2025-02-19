Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) üzerinden vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın insan odaklı projelerinin bir parçası olan bu psikolojik destek sayesinde, çevresel ve ailevi zorluklarla karşılaşan bireyler, ücretsiz hizmetle hayata daha güçlü bir şekilde tutunuyor. Bireylerin ruh sağlığını korumaya ve aile içi iletişimi kuvvetlendirmeye yönelik destek veren ADEM, uzman kadrosuyla Karesi, Altıeylül, Gönen ve Burhaniye’de aile danışmanlığı, çift danışmanlığı, bireysel psikolojik danışmanlık, çocuk- ergen danışmanlığı gibi pek çok konuda vatandaşlara hizmet sunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi Çağrı Merkezi’nde talep oluşturan vatandaşlara Aile Destek Merkezi’ne (ADEM) ücretsiz psikolojik destek hizmeti sağlıyor.

Aile, çift, çocuk ergen danışmanlığı

Bireysel psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, çift danışmanlığının yanı sıra çocuk-ergen danışmanlığı veren Aile Destek Merkezi, yediden yetmişe ihtiyaç duyan herkese psikolojik destek hizmeti veriyor. Aile, evlilik, ebeveyn, boşanma ve evlilik öncesi danışmanlığı da veren Aile Destek Merkezi’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 40 10 numarasından talep oluşturup, hizmetlerden faydalanabiliyorlar.

Talep oluşturulup, randevu tarihi belirleniyor

ADEM’e olan ilginin yoğun olduğunu söyleyen ve başvuru süreciyle ilgili bilgi veren Psikolojik Danışman Metehan Hekimci, "Öncelikle 444 40 10 Yakın Çözüm Çağrı Merkezimiz üzerinden taleplerini oluşturuyor vatandaşlarımız. O Talepler sonrasında bize ulaşıyor. Hemen uygun randevu tarih ve saatini belirliyoruz. Sonrasında buraya gelerek ücretsiz olarak psikolojik destek hizmetinden yararlanıyorlar" şeklinde konuştu.

İnsana onuruna yakışır, güler yüzlü ve samimi hizmet anlayışı

Aile Destek Merkezlerinde yediden yetmişe ihtiyaç duyan herkese ücretsiz psikolojik destek verildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Bilge Ergelen, "Bu psikolojik destek hizmetleri; bireysel psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, çift danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı gibi hizmetlerdir. Karesi, Altıeylül, Gönen ve yakın zamanda hizmete başlayan Burhaniye’de olmak üzere toplamda dört merkezimiz bulunmakta. Bu hizmetlerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın insan onuruna yakışır hizmet anlayışıyla, güler yüzle ve samimiyetle yürütmeye çalışmaktayız. Hizmetlerimizin hepsi ücretsiz olup başvurmak isteyen vatandaşlarımız 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden bize rahatlıkla ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.