Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle onaylanan yeni logo, tam not aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni logosu yeşilin (Kazdağları) ve mavinin (Marmara ve Ege Denizleri) karışımdan oluşan turkuaz renginde tasarlandı. Bu renkle Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir, Türk İslam sanatının temel rengi turkuazı da sahipleniyor. Dijital iletişim çağının gereklerine uygun olarak mümkün olan en basit anlatıma sahip logo, Balıkesir haritasının kalp şekline benzerliğinden esinlenerek üretildi.

Kalıplaşmışın dışında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni logosu, gençler arasında büyük beğeni toplarken, grafik tasarımcılar ve akademisyenlerden de tam not aldı. Grafik Tasarımcı ve İş Bankası İş Kültür Görsel Yönetmeni Birol Bayram, logoyu “Kalıplaşmış belediye logolarını yıkan bir logo olmuş. Minimal olduğu kadar, dinamik bir yapıda ve kullanışlı” sözleriyle değerlendirdi.

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Yılmaz, logonun etkileyiciliğine dikkat çekerek “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni logosunu bir önceki logoyla kesinlikle karşılaştırmadan, uzak ara çok daha etkili buldum” dedi.

“Temelinde sevgi var”

Grafik tasarım ve şehir kimliği üzerine yorum yapan Prof. Dr. Ali Atıf Bir ise “Balıkesir kimliği ne kadar güzel yorumlanmış Var olan klasik şehir kimliklerinin ötesine geçilmiş. Hem coğrafyası var, hem ‘Ben modern bir Balıkesir’im, bende değişim var’ diyor, hem de ‘Temelinde sevgi var’ diyor. Son dönemde gördüğüm en, çok yönlü kimlik anlatımı.” diyerek yeni logonun şehri temsil etme konusundaki başarısını vurguladı.

Yeni logo, Balıkesir’in hem tarihine hem de modern yüzüne uygun bir anlatımla şehre yeni bir soluk kazandırıyor. Başkan Ahmet Akın’ın liderliğinde Balıkesir, bu yenilikçi adımla geleceğe güvenle bakıyor.